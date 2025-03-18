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Понад 60% американців вважають, що підтримка України відповідає національним інтересам США
09:08 17.03.2025 |
Більшість жителів Сполучених Штатів вважають, що підтримка України відповідає національним інтересам їхньої держави.
Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Квінніпекським університетом у першій половині березня.
Зокрема, 84% опитаних заявили, що стежать за новинами про російсько-українську війну або дуже уважно (39%), або більш-менш уважно (45%).
У тому, що підтримка України відповідає національним інтересам США, впевнені 62% американців, протилежної думки - лише 29%.
Не схвалюють підходи президента Трампа до питань російсько-української війни 55% респондентів, тоді як 38% оцінюють їх позитивно.
З-поміж опитаних 56% негативно поставилися до призупинення Сполученими Штатами військової допомоги Україні (серед прибічників демократів таких 91%, незалежних - 57%, республіканців - 24%), 39% підтримали це рішення (5% демократів, 40% незалежних, 70% республіканців).
На запитання, яка країна ближча за цінностями до США, 65% відповіли, що Україна, 9% назвали Росію, 26% не визначилися з відповіддю.
При цьому 61% американців вважають, що президент Трамп недостатньо жорсткий до Росії. 31% оцінюють його ставлення до РФ як правильне, ще 2% гадають, що він занадто жорсткий до неї.
Половина опитаних зазначають, що Трамп занадто жорсткий до України, 35% вважають його ставлення правильним, 8% заявили, що він недостатньо жорсткий.
До Президента України Зеленського позитивно ставляться 43% американців, негативно - 33%, 22% визнали, що недостатньо поінформовані.
Водночас у позитивному ставленні до Путіна зізналися лише 7% учасників опитування, негативно його сприймають 81%, а 9% не мають достатньо інформації.
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