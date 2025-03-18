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Волц про окуповані території України: Ми повинні запитати себе, чи це в наших національних інтересах
09:04 17.03.2025 |
Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявляє, що в питаннях звільнення територій України з-під російської окупації США мають виходити з власних національних інтересів.
В ефірі ABC News в неділю, відповідаючи на питання ведучої, чи отримає РФ в результаті мирних перемовин "Донбас на додаток до Криму, навіть враховуючи, що вони вторглися в Україну", Волц сказав: "Ми повинні запитати себе, чи це в наших національних інтересах? Чи це реально?".
"Ми говорили про це і з європейцями, і з українцями. Чи ми виженемо кожного росіянина з кожної п'яді української землі, включно з Кримом? І якою була стратегія адміністрації Байдена - стільки, скільки потрібно, незалежно від того, скільки часу це візьме, що, по суті, є нескінченною війною, в умовах, коли ми буквально втрачаємо сотні тисяч людей за лічені місяці, і може перерости у Третю світову війну. Отже, ми можемо говорити про те, що правильно, а що неправильно. І ми також повинні говорити про реальність ситуації на місцях", - додав він.
За словами радника президента США, це робиться через човникову дипломатію і непрямі переговори, і його дивує, що це піддається критиці.
"Ми співпрацюємо з росіянами. Те, що ми почули від президента Путіна, полягало в тому, що він обов'язково розгляне можливість припинення вогню. Є ще деякі речі, які він хотів би бачити у команді національної безпеки президента Трампа, які розглядаються найближчими днями... Тільки подумайте, де ми були кілька місяців тому, я маю на увазі, як ми були буквально так далеко один від одного. Зараз ми об'єднуємо обидві сторони, щоб досягти постійного миру, припинити вбивства, зупинити кровопролиття на полі бою", - сказав Волц.
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