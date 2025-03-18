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АНАЛІТИКА

Віткофф бачить прогрес у перемовинах з Росією й Україною

 

Спеціальний посланець Сполучених Штатів Стів Віткофф вбачає певний поступ у переговорах з Росією та Україною стосовно припинення війни між двома країнами. Про це американський посадовець розповів в неділю, 16 березня, американській телекомпанії CNN.

За словами Віткоффа, у Москві він провів позитивну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, а розбіжностей між урядами РФ і України поменшало.

Продовження перемовин очікується на цьому тижні, додав Віткофф. Ще він очікує, що президент США Дональд Трамп вже невдовзі матиме розмову з Путіним цього тижня. Також, за словами Віткоффа, Путін приймає "філософію Трампа", а Трамп хоче, щоб війна закінчилася.

Нагадаємо, днями радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що президент США ухвалить подальші рішення щодо України й Росії на основі оцінки, яку привезе йому Віткофф після зустрічей в Москві, куди той раніше цього тижня відбув. Також Трамп заявляв, що мав "дуже хороші" перемовини з Путіним.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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