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Віткофф бачить прогрес у перемовинах з Росією й Україною
09:01 17.03.2025 |
Спеціальний посланець Сполучених Штатів Стів Віткофф вбачає певний поступ у переговорах з Росією та Україною стосовно припинення війни між двома країнами. Про це американський посадовець розповів в неділю, 16 березня, американській телекомпанії CNN.
За словами Віткоффа, у Москві він провів позитивну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, а розбіжностей між урядами РФ і України поменшало.
Продовження перемовин очікується на цьому тижні, додав Віткофф. Ще він очікує, що президент США Дональд Трамп вже невдовзі матиме розмову з Путіним цього тижня. Також, за словами Віткоффа, Путін приймає "філософію Трампа", а Трамп хоче, щоб війна закінчилася.
Нагадаємо, днями радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що президент США ухвалить подальші рішення щодо України й Росії на основі оцінки, яку привезе йому Віткофф після зустрічей в Москві, куди той раніше цього тижня відбув. Також Трамп заявляв, що мав "дуже хороші" перемовини з Путіним.
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