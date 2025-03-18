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АНАЛІТИКА

Стармер: будь-який мирний план щодо України потребує співпраці зі США

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у суботу, що плани щодо України в разі припинення вогню з Росією повинні передбачати співпрацю з США.

Про це він сказав на пресконференції після віртуальної зустрічі з лідерами, які беруть участь у "коаліції охочих", повідомляє "Європейська правда".

Стармера запитали, чи він все ще шукає безпекової підтримки з боку Вашингтона.

"Позиція щодо США не змінилася. Я чітко дав зрозуміти, що це потрібно робити спільно зі Сполученими Штатами... Ми говоримо з США щодня", - сказав Стармер, додавши, що його радник з питань національної безпеки повернувся зі США в суботу.

"Тому позиція щодо того, щоб робити це спільно зі Сполученими Штатами, не змінилася. І саме тому ми ведемо такі детальні дискусії, які ми ведемо", - заявив він.

Кір Стармер також заявив, що є дві точки тиску для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Крім того, за його словами, зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і в четвер у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.
 

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