Фінансові новини
- |
- 18.03.25
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стармер анонсував зустріч військового командування для розробки плану підтримки мирної угоди
08:24 17.03.2025 |
Країни «коаліції охочих» розроблять плани підтримки України в разі припинення вогню, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Про це він заявив на пресконференції після саміту партнерів України 15 березня.
«Наші військові зустрінуться у четвер цього тижня (20 березня - ред.) тут, у Великій Британії, щоб розробити сильні та надійні плани для підтримки мирної угоди та гарантій майбутньої безпеки України», - заявив він.
За заявою британського прем'єра, партнери будуть готові до розгортання «коаліції охочих» у разі мирної угоди, щоб допомогти захистити Україну на суші, на морі та в небі.
Стармер припустив, що президенту Росії Володимиру Путіну «рано чи пізно» доведеться сісти за стіл переговорів, але «ми не можемо сидіти склавши руки і просто чекати, поки це станеться».
Він також закликав Сполучені Штати запропонувати свою підтримку країнам «коаліції охочих», готовим відправити війська в Україну в разі припинення вогню. Він назвав роль США вирішальною і додав, що Лондон «спілкується зі США щодня».
Кір Стармер 15 березня провів віртуальну зустріч «коаліції охочих» - групи країн, які прагнуть досягти миру в Україні. Як заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Києві, учасники обговорили посилення санкцій, військову допомогу, а також майбутні переговорні ініціативи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти банкіра Мецгера за напад на журналістів. Зараз він очолює «Укрфінжитло»
|ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України
|Верховний Суд: порушення ТЦК під час мобілізації - не підстава для звільнення зі служби
|Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп готовий накласти санкції на РФ якщо розмова з Путіним «не пройде добре» – Білий дім
|Трамп і Путін обговорюватимуть питання окупованої Запорізької АЕС – Білий дім
|Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський
|ЗМІ: держави ЄС і Україна поскаржились в ООН на втручання РФ у роботу супутників
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти банкіра Мецгера за напад на журналістів. Зараз він очолює «Укрфінжитло»
|Секретарем Ради підприємців при президенті буде радник глави ОП і заступник голови правління Ощадбанку Каціон
Бізнес
|Microsoft представила Xbox Copilot for Gaming – розумного AI-асистента для гравців
|Lockheed Martin розробить квантову навігаційну систему для військових США
|Optimus збирається на Марс: Elon Musk відправить свого робота в космічну експедицію на борту Starship
|OpenAI закликала заборонити DeepSeek та китайські ШІ-моделі
|Facebook запроваджує монетизацію історій для авторів контенту
|Oracle є основним кандидатом на участь в управлінні TikTok — The Information
|Застосунок «Київ Цифровий» отримав міжнародну нагороду Global Mobile Award