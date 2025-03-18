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АНАЛІТИКА

Стармер анонсував зустріч військового командування для розробки плану підтримки мирної угоди

 

Країни «коаліції охочих» розроблять плани підтримки України в разі припинення вогню, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Про це він заявив на пресконференції після саміту партнерів України 15 березня.

«Наші військові зустрінуться у четвер цього тижня (20 березня - ред.) тут, у Великій Британії, щоб розробити сильні та надійні плани для підтримки мирної угоди та гарантій майбутньої безпеки України», - заявив він.

За заявою британського прем'єра, партнери будуть готові до розгортання «коаліції охочих» у разі мирної угоди, щоб допомогти захистити Україну на суші, на морі та в небі.

Стармер припустив, що президенту Росії Володимиру Путіну «рано чи пізно» доведеться сісти за стіл переговорів, але «ми не можемо сидіти склавши руки і просто чекати, поки це станеться».

Він також закликав Сполучені Штати запропонувати свою підтримку країнам «коаліції охочих», готовим відправити війська в Україну в разі припинення вогню. Він назвав роль США вирішальною і додав, що Лондон «спілкується зі США щодня».

Кір Стармер 15 березня провів віртуальну зустріч «коаліції охочих» - групи країн, які прагнуть досягти миру в Україні. Як заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Києві, учасники обговорили посилення санкцій, військову допомогу, а також майбутні переговорні ініціативи.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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