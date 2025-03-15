Аеростат перехоплюватиме «Шахеди» — нова розробка Aerobavovna

Український розробник військових аеростатів Aerobavovna розробляє систему протидії «Шахедам».

На фронті аеростати Aerobavovna ретранслюють зв'язок з дронами, що дозволяє їм вражати цілі на більших відстанях. Вони здатні підійматися на сотні метрів вверх, нести корисне навантаження до 10 кг, виконувати функції радіоелектронної боротьби, стеження та навіть перехоплення дронів. Їхні творці розповіли виданню Frontliner про одну зі своїх останніх розробок.

Нова установка створюється для перехоплення «Шахедів» - ірансько-російських дронів, які за часів повномасштабного російського вторгнення в Україну завдали багато шкоди та забрали багато життів. Автори не уточнюють, але, схоже, йдеться саме про засоби радіоелектронної боротьби. Виявлення ворожих ударних БПЛА, відбуватиметься за допомогою тепловізійної камери. Також компанія разом з партнерами працює над засобами протиповітряної оборони, подробиці про які теж невідомі.

«Ми вже два роки працюємо над тим, щоб аеростати літали за будь-яких погодних умов. Зараз тестуємо їх у найскладніших ситуаціях», - каже один з розробників.

«Повітряні» кулі Aerobavovna наповнені гелієм та можуть перебувати у небі тижнями. Як розповідали розробники понад рік тому YouTube-каналу «Мілітарний», їхня робота починалася з англійських аеростатів, до того, як вони почали створювати власні. Торік це був новий засіб на фронті, і військові ще не зовсім уявляли, як його застосовувати. Кулі здатні забезпечувати зв'язок на відстані до 100 км з висоти 300 м, а живлення електронних компонентів здійснюється з землі, акумулятором або генератором.

