Фінансові новини
- |
- 15.03.25
- |
- 01:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аеростат перехоплюватиме «Шахеди» — нова розробка Aerobavovna
23:35 14.03.2025 |
Український розробник військових аеростатів Aerobavovna розробляє систему протидії «Шахедам».
На фронті аеростати Aerobavovna ретранслюють зв'язок з дронами, що дозволяє їм вражати цілі на більших відстанях. Вони здатні підійматися на сотні метрів вверх, нести корисне навантаження до 10 кг, виконувати функції радіоелектронної боротьби, стеження та навіть перехоплення дронів. Їхні творці розповіли виданню Frontliner про одну зі своїх останніх розробок.
Нова установка створюється для перехоплення «Шахедів» - ірансько-російських дронів, які за часів повномасштабного російського вторгнення в Україну завдали багато шкоди та забрали багато життів. Автори не уточнюють, але, схоже, йдеться саме про засоби радіоелектронної боротьби. Виявлення ворожих ударних БПЛА, відбуватиметься за допомогою тепловізійної камери. Також компанія разом з партнерами працює над засобами протиповітряної оборони, подробиці про які теж невідомі.
«Ми вже два роки працюємо над тим, щоб аеростати літали за будь-яких погодних умов. Зараз тестуємо їх у найскладніших ситуаціях», - каже один з розробників.
«Повітряні» кулі Aerobavovna наповнені гелієм та можуть перебувати у небі тижнями. Як розповідали розробники понад рік тому YouTube-каналу «Мілітарний», їхня робота починалася з англійських аеростатів, до того, як вони почали створювати власні. Торік це був новий засіб на фронті, і військові ще не зовсім уявляли, як його застосовувати. Кулі здатні забезпечувати зв'язок на відстані до 100 км з висоти 300 м, а живлення електронних компонентів здійснюється з землі, акумулятором або генератором.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Велика сімка» попередила Росію про нові санкції у разі відмови від перемир'я
|Іспанія та Україна підписали угоду щодо підготовки військових
|У Білому домі уточнили, що Трамп ще не говорив з Путіним
|Трамп розповів деталі «продуктивної розмови» з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рубіо: якими будуть поступки РФ та України ще належить з'ясувати
|Волц про перемовини у Джидді: В якийсь момент ми взяли карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну
|Україні доведеться піти на певні територіальні поступки РФ – Волтц
|Зеленський: Курська операція виконала своє завдання
|Партія «Європейська солідарність» заявляє про скасування раніше підписаного відрядження Порошенка до Брюсселя
|Аеростат перехоплюватиме «Шахеди» — нова розробка Aerobavovna
|«Велика сімка» попередила Росію про нові санкції у разі відмови від перемир'я
Бізнес
|Хакери з Північної Кореї завантажили шпигунське ПЗ в магазин додатків для Android
|NASA запустило космічний телескоп SPHEREx за $488 млн — він покаже, що ховалось від «очей» Вебба та Хаббла
|Toyota змінить ланцюги постачань, щоб пом'якшити вплив мит Трампа
|Google дозволить видалити всі дані з менеджера паролів однією кнопкою
|Intel призначила Ліп-Бу Тана новим генеральним директором
|Прорив у створенні перовскітних сонячних батарей — наносяться на складні поверхні та працюють у 10 разів довше
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті