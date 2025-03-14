Колишня «слуга народу» Кормишкіна визнала провину та перерахує до бюджету 20 мільйонів. Її підозрюють у незаконному збагаченні

У п'ятницю, 14 березня, відбулося перше судове засідання у справі колишньої народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія Кормишкіна. Екснардепку підозрюють у незаконному збагаченні на 20 млн грн. Подружжя визнали свою провину.

Про це повідомили у Transparency International Ukraine.

У лютому прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт з двома угодами про визнання винуватості Кормишкіної та її чоловіка. За його словами, угоди були ініційовані стороною захисту ще на стадії досудового розслідування.

Тож, сьогодні на підготовчому засіданні прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови для Ірини Кормишкіної:

* щире каяття;

* перерахування 20 млн грн до державного бюджету;

* донат на ЗСУ - 1 млн грн протягом 5 місяців;

* "викриття один одного";

* суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;

* позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки.

Чоловік екснардепки, серед іншого, просив дозволу виїхати за кордон для лікування. За його словами, він працює в аграрному бізнесі і підірвався на протитанковій міні та мав перелом хребта. Саме тому, на думку Кормишкіна, йому потрібно проходити лікування за кордоном. Долю поїздки має вирішити прокурор.

Суддя також поцікавилася відсутністю на засіданні поручителів - зокрема, голови фракції "Слуги народу" у ВР Давида Арахамії та голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Захист зазначив, що викликати поручителів не було потреби, проте суддя з цим не погодилася.

Наразі засідання відклали. Наступного разу також розглянуть угоду щодо визнання винуватості Юрія Кормишкіна. Далі ці угоди має затвердити суд.

25 лютого Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки України від партії "Слуга народу" Ірини Кормишкіної (раніше мала прізвище Аллахвердієва). До того вона подала заяву про складення депутатських повноважень.

Як повідомлялося, НАБУ 16 жовтня минулого року повідомило "слузі народу" Ірині Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Кормишкіної у цій справі у вигляді особистої поруки голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давида Арахамії та голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

У січні 2025 року НАБУ повідомило Ірині Кормишкіній про ще одну підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації, а також її чоловікові - його підозрюють у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна.

За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них депутатка згодом придбала будинок на Одещині, в якому вона проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше ніж 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі. Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн, вказували у НАБУ.

Нагадаємо, восени 2022 року генпрокурор Андрій Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Пізніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що суд зобов'язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої.