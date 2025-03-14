Австрія виділить Україні мільйони євро на розмінування і доставку зерна

Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування і 2 млн євро на доставку зерна на тлі візиту глави МЗС Беате Майнль-Райзінгер до Києва у п'ятницю.

Про це повідомило видання Die Presse, пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, нова міністерка закордонних справ Австрії 14 березня прибула з візитом до України.

Вона повідомила, що Австрія виділить 5 млн євро на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських угідь і 2 млн євро - на доставку українського зерна до країн Близького Сходу, які його потребують.

Одразу після прибуття до Києва очільниця МЗС разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою поклали квіти до стіни пам'яті загиблим українським військовим.

У програмі візиту Майнль-Райзінгер - зустріч з українським керівництвом, зокрема, з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

У першій після призначення на посаду телефонній розмові з Сибігою очільниця МЗС Австрії підтвердила "повну відданість Австрії незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України".