Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї РФ був атакований вночі

Нафтопереробний завод в Туапсе (РФ) був атакований в ніч проти п'ятниці, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко в Телеграм.

"Він входить до числа найбільших у рф та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт", - зазначив Коваленко.

Для армії РФ Туапсинський НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.