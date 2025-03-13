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Україна отримала можливість повернути зі США гроші Промінвестбанку
22:01 13.03.2025 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб домігся зняття арешту з коштів Промінвестбанку в США у сумі понад $2 млн та понад 36,6 млн євро. Про це повідомила пресслужба фонду в четвер, 13 березня.
Ці гроші було розміщено в Bank of New York Mellon.
У 2022 році після початку повномасштабної російської агресії Національний банк відкликав ліцензію і відправив на ліквідацію Промінвестбанк, що на той час належав російській державній корпорації розвитку ВЕБ.РФ.
Під час ліквідаційної процедури Фонд гарантування вкладів встановив, що на американському рахунку Промінвестбанку перебуває значна сума грошей, але повернути їх в Україну не вдалося.
Спочатку їх було заблоковано американською стороною через санкції проти банку як "дочки" ВЕБ.РФ, а в листопаді 2022 року на них несподівано почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху Талібан в Афганістані у 2016 році.
Під час судового процесу в американському суді було встановлено зв'язки Талібану з РФ, через що ці люди почали вимагати відшкодування завданої їм шкоди коштом майна РФ, зокрема, претендуючи на заблоковані гроші ПІБ на кореспондентських рахунках у Bank of New York Mellon.
На час їхнього звернення до Окружного суду міста Нью-Йорка банк уже належав державі Україна, тому Фонду гарантування вкладів вдалося довести, що позивачі не можуть претендувати на його гроші.
Суд Нью-Йорка підтримав позицію фонду ще в липні 2023 року, а 5 березня 2025 року аналогічне рішення ухвалив Апеляційний суд США другого округу міста Нью-Йорка.
Санкції з цих грошей було знято наприкінці листопада 2024 року, тому в Фонді гарантування вкладів сподіваються на їхнє повернення в Україну.
"Це не просто юридичний успіх, а внесок у фінансову стійкість держави. Відповідно до рішення РНБО ці кошти належать державі Україна, що фонд успішно довів у судах. Тепер основні перепони знято, і ми можемо очікувати перерахування цих коштів. Після цього вони будуть передані до держбюджету. В умовах нинішніх викликів це має велике значення для країни", - сказав заступник директора-розпорядника фонду Віктор Новіков.
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