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Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, це відбудеться під час візиту Ердогана, – Зеленський
18:42 13.03.2025 |
Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, це відбудеться під час майбутнього візиту Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook за результатами зустрічі із представниками турецького уряду та бізнесу.
"Важливо, що бізнес Туреччини вже представлений в Україні. Наша держава цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання "байрактарів", - зазначив голова держави.
Він уточнив, що під час зустрічі обговорювалися зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України.
"Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту Президента Ердогана", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, Туреччина ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною влітку 2024 року. Саму угоду підписали ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ще у травні 2024 року схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною і його внесли до Верховної Ради, але голосування ще не відбулося.
Угода зокрема передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після перехідних періодів (три-сім років) Туреччина скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових та для 28,5% сільськогосподарських товарів.
Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів, а після перехідних періодів (2-5 років - для промислових товарів, 2-10 років - для сільськогосподарських) - ще для 43,2% промислових та для 53,7% сільськогосподарських товарів.
Угода набуде чинності після ратифікації її парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.
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