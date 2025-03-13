ГУР уразило замасковане виробництво БпЛА в Росії

Зразок російського дрона "Овод"

Дрони Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ) вдарили в ніч на четвер,13 березня, по замаскованому виробництву безпілотників у Калузькій області РФ, повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбі.

Виробництво БпЛА на базі заводу "Калузький газобетон"

Як розповів співрозмовник "Суспільного", виробничі лінії БпЛА росіяни розмістили на базі заводу "Калузький газобетон", який атакували далекобійними дронами. Про потужні вибухи та пожежу на заводі раніше повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах.

Через атаку в аеропорту Калуги, як пише "Українська правда

", запроваджували план "Килим" - скасували рейси, а губернатор регіону Владислав Шапша підтвердив влучання у промислове підприємство, об'єкт зв'язку та енергетики.

Як повідомлялося, за даними міністерства оборони РФ, під атакою українських дронів вночі були Ростовська, Воронезька, Саратовська, Брянська, Курська та Бєлгородська області. За інформацією місцевої влади, у Калузькій, Воронезькій та Ростовській областях виникли пожежі на об'єктах промисловості. За даними місцевих жителів, дрони уразили газову інфраструктуру.