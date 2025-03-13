Фінансові новини
- |
- 13.03.25
- |
- 16:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Умєров зустрівся з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній
15:59 13.03.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній, повідомляє пресслужба Міністерства оборони в телеграм-каналі.
"У фокусі - виробництво боєприпасів, розвиток систем супутникового зв'язку, телекомунікацій, бронетехніки та посилення морської безпеки", - сказав Умєров, коментуючи переговори.
Він зазначив, що Фінляндія має цінний досвід створення ефективних оборонних рішень, і є лідером у сфері технологічних інновацій.
"Наше партнерство відкриває нові можливості для зміцнення українського війська сучасним озброєнням та обладнанням", - зауважив міністр.
Він подякував фінським компаніям за відкритість до співпраці і запросив їх до України, підкресливши, що уряд готовий інвестувати у розширення виробничих потужностей, щоб забезпечити армію необхідною технікою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні збільшилась частка бізнесу, яка вказала на зростання корупції — дослідження
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
|Березневі іди*: як Зеленський робив ліки дешевшими
|«Смотрящий за Києвом» Комарницький зміг утекти за кордон після оголошення підозри, – ЗМІ
|Британія та Франція готують план щодо гарантій безпеки для України, - Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому корпоративне навчання англійської стає трендом серед компаній
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|ГУР уразило замасковане виробництво БпЛА в Росії
|Умєров зустрівся з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній
|Швеція виділить $138 млн на відновлення України
|В Україні збільшилась частка бізнесу, яка вказала на зростання корупції — дослідження
|Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
|Березневі іди*: як Зеленський робив ліки дешевшими
|Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро
Бізнес
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
|Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями
|TSMC запропонувала NVIDIA, AMD і Broadcom спільне підприємство з Intel Foundry — Reuters