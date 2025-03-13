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Умєров зустрівся з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній

Умєров зустрівся з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній

 

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній, повідомляє пресслужба Міністерства оборони в телеграм-каналі.

"У фокусі - виробництво боєприпасів, розвиток систем супутникового зв'язку, телекомунікацій, бронетехніки та посилення морської безпеки", - сказав Умєров, коментуючи переговори.

Він зазначив, що Фінляндія має цінний досвід створення ефективних оборонних рішень, і є лідером у сфері технологічних інновацій.

"Наше партнерство відкриває нові можливості для зміцнення українського війська сучасним озброєнням та обладнанням", - зауважив міністр.

Він подякував фінським компаніям за відкритість до співпраці і запросив їх до України, підкресливши, що уряд готовий інвестувати у розширення виробничих потужностей, щоб забезпечити армію необхідною технікою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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