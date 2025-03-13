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Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро
12:38 13.03.2025 |
Фінляндія оголосила новий, 28-й за рахунком, пакет військової допомоги для України, вартість якого становить близько 200 мільйонів євро.
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, його цитує пресслужба фінського Міноборони.
Пакет має бути схвалений урядом і президентом Фінляндії.
"Як і в минулому, зміст пакета допомоги не розкривається в деталях. Однак можна сказати, що цього разу він включає, зокрема, артилерійські боєприпаси, в яких нині існує велика потреба", - сказав Хяккянен.
Він зазначив, що у Фінляндії "існує широка політична підтримка та національна одностайність у питанні допомоги Україні".
"Також цінно, що нам вдалося поєднати підтримку України зі зміцненням внутрішньої безпеки постачань через програму промислової підтримки", - додав фінський міністр.
На зустрічі Хяккянена з Умєровим також був підписаний Меморандум про взаєморозуміння в галузі оборонного співробітництва між оборонними відомствами двох країн.
Метою документа є поглиблення оборонного співробітництва. Сфери тіснішого співробітництва охоплюють питання оборонних матеріалів, обмін інформацією, дослідження та інновації, виробництво боєприпасів тощо.
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