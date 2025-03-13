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Кличко звільнив міських чиновників-фігурантів розслідування корупції
Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив низку міських чиновників-фігурантів розслідування корупції у Києві, повідомив мер у Телеграм-каналі.
"Щодо останніх резонансних новин, які стосуються зокрема земельної сфери столиці (...) Зі своїх посад в КМДА звільнені заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник керівника комунального підприємства (КП) "Київблагоустрій" Олексій Мушта. Заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа", - повідомив він.
Мер також наголосив, що депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП "Інженерний центр", а фракція партії "УДАР" відкликає його з депутатів Київради.
За словами Кличко, під звільнення також підпадають директор КП "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський, директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій, директор КП "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний та заступник директора департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.
Низка очікуваних найближчим часом звільнень анонсована й щодо комунального об'єднання "Київзеленбуд". Йдеться про генерального директора підприємства Юрія Бахмата, його першого заступника Олексія Лукаша та заступника начальника управління капітальних вкладень Олександра Гори.
"Перевірки в різних департаментах тривають, і це будуть не останні звільнення заради очищення", - наголосив мер Києва і додав, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.
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