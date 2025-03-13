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АНАЛІТИКА

Дрони атакували Саратівську область: в ЦПД пояснили важливість нальоту БПЛА на регіон

 

Дрони атакували Саратівську область 13 березня. Цей регіон відіграє велику роль у газотранспортній системі РФ.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження нежитлових об'єктів у Петрівському районі. Працює система оповіщення. Попередньо постраждалих немає", - заявив губернатор області Роман Бусаргін.

Як пишуть російські медіа, швидше за все, під атаку потрапила електрична підстанція "Газова".

Росіяни, вражені роботою БПЛА, діляться кадрами в мережі (обережно, присутня ненормативна лексика).

Чим важлива Саратівська область для РФ

За даними ЦПД, Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії.

"У регіоні є Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік. Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку", - зазначає Коваленко.

Крім того, лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути.

"Росія фінансує війну від доходів з експорту ресурсів", - констатували у ЦПД.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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