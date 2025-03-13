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Рубіо не бачить проблем у контролі за дотриманням перемир'я між Україною та РФ
09:49 13.03.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у разі встановлення режиму припинення вогню між Україною і РФ контролювати його дотримання буде просто.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у розмові з журналістами перед від'їздом на зустріч глав МЗС країн G7, його цитує пресслужба Держдепу США.
За словами Рубіо, "найцікавіше" у сучасній війні - це те, що її легко відстежувати, оскільки "на землі так багато очей".
"Важко приховати удари безпілотників, важко приховати ракетні удари, балістичні удари, артилерійські удари. Тому ми вважаємо, що це те, що можна відстежувати", - зазначив він.
Як додав держсекретар, якщо і Україна, і РФ погодяться на перемир'я, "то нам доведеться визначити, кому обидві сторони довіряють бути присутніми на землі, щоб слідкувати за перестрілками".
"Але це звичайна практика, і я не думаю, що її буде складно організувати. Ми не вдавалися в подробиці, але, очевидно, необхідність спостереження за припиненням вогню очевидна для всіх", - резюмував він.
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