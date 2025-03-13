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АНАЛІТИКА

Фінляндія виключає відправлення своїх «миротворців» до України

 

Фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо заявив, що уряд країни виступає проти відправлення в Україну військ для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Про це він сказав під час дебатів у парламенті 12 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Suomenmaa.

Орпо заявив, що миротворчість, відбудова України та її європейський шлях не можуть бути узгоджені без Європи, і Фінляндія, серед іншого, запропонувала низку кроків для мирного процесу.

"Наш президент (Александер Стубб. - Ред.) був дуже активним у цій сфері. Ми готові брати участь у будь-який спосіб, який нам підходить, але ми не будемо посилати солдатів в Україну", - наголосив фінський премʼєр.

За його словами, Фінляндія як країна, що межує з Росією, не може цього зробити.

"Було б ризиковано, якби фінські солдати опининились перед ризиком конфлікту з військовими сусідньої з нами країни. Тому тут лінія нашого уряду чітка", - зазначив Орпо.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні для гарантування потенційного "миру".
 

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