Фінансові новини
- |
- 13.03.25
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія виключає відправлення своїх «миротворців» до України
09:19 13.03.2025 |
Фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо заявив, що уряд країни виступає проти відправлення в Україну військ для гарантування майбутнього "припинення вогню".
Про це він сказав під час дебатів у парламенті 12 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Suomenmaa.
Орпо заявив, що миротворчість, відбудова України та її європейський шлях не можуть бути узгоджені без Європи, і Фінляндія, серед іншого, запропонувала низку кроків для мирного процесу.
"Наш президент (Александер Стубб. - Ред.) був дуже активним у цій сфері. Ми готові брати участь у будь-який спосіб, який нам підходить, але ми не будемо посилати солдатів в Україну", - наголосив фінський премʼєр.
За його словами, Фінляндія як країна, що межує з Росією, не може цього зробити.
"Було б ризиковано, якби фінські солдати опининились перед ризиком конфлікту з військовими сусідньої з нами країни. Тому тут лінія нашого уряду чітка", - зазначив Орпо.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні для гарантування потенційного "миру".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія та Франція готують план щодо гарантій безпеки для України, - Bloomberg
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо пояснив позицію США щодо участі Європи в «мирних переговорах»
|Трамп заявив, що може зробити «дуже погані для Росії речі», але не хоче заради миру
|Україна не визнаватиме свої території за РФ, не дасть забути російські злочини – Зеленський
|Рада заборонила повертати державі землю і нерухомість, незаконно передану у приватну власність понад 10 років тому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому корпоративне навчання англійської стає трендом серед компаній
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Фінляндія виключає відправлення своїх «миротворців» до України
|Британія та Франція готують план щодо гарантій безпеки для України, - Bloomberg
|У Трампа не відповіли, як планують втримати Росію від порушення перемир'я
|Ердоган закликав Росію «конструктивно відповісти» на пропозицію перемир'я від США
|Близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України – Лекорню
|Rheinmetall готовий озброїти в Україні миротворців
Бізнес
|Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями
|TSMC запропонувала NVIDIA, AMD і Broadcom спільне підприємство з Intel Foundry — Reuters
|Genesis відкриває офіс у Львові, спершу тут працюватиме близько 100 людей
|Компактний електрокар Volkswagen ID.1 вироблятимуть у Португалії
|Процесор Apple M3 Ultra з Mac Studio Pro на 38% перевершує нові чипи M4 Max
|Meta тестує власний ШІ-чип, щоб не залежати від NVIDIA
|Заклики Трампа скасувати “жахливу” програму чипів спричинили паніку серед американських виробників