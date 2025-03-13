У Трампа не відповіли, як планують втримати Росію від порушення перемир'я

Білий дім відмовився повідомити, чи має адміністрація Трампа якийсь механізм примусу на випадок, якщо Росія порушить запропоноване США перемир'я з Україною. Також невідомо чи говоритиме Трамп з Путіним по телефону цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт відмовилася відповісти на запитання журналістів, чи мають США механізми впливу на Росію, назвавши його "гіпотетичним", оскільки "ми ще не дійшли до цього".

"Поточний стан справ полягає в тому, що українці погодилися на припинення вогню, українці погодилися на мирний план, який був покладений на стіл вчора у Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки, з яким я щойно говорила перед тим, як приїхати сюди (до Білого дому. - ред.)", - сказала вона.

Левітт повідомила, що радник з національної безпеки Майк Волтц розмовляв зі своїм російським колегою раніше у середу. А також що посол з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня їде до Москви, щоб закликати Росію приєднатися до плану.

Вона описала стан переговорів як "на десятому ярді лінії миру" і сказала, що тепер "справа за росіянами - погодитися на цей план".

Натомість Левітт відмовилася сказати, чи планує президент Дональд Трамп зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, щоб безпосередньо натиснути на нього для дотримання режиму припинення вогню.

"Я не маю інформації про дзвінки президента, але, як завжди, якщо такий дзвінок відбудеться, він дасть вам знати", - зазначила прес-секретар Білого дому.

Раніше, відповідаючи на запитання, чи планує він поговорити з Путіним цього тижня, щоб обговорити пропозицію про припинення вогню, Трамп сказав журналістам: "Я думаю, що так, так".