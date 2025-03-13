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АНАЛІТИКА

Близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України – Лекорню

 

Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії виступили на прес-конференції за підсумками зустрічі в Парижі, присвяченій підтримці України, повідомляє The Guardian.

"Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України", - вказується у повідомленні.

В свою чергу, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа потребує набагато більш уніфікованого підходу щодо закупівлі військової техніки.

"У нас немає на це часу, це надмірно і дорого коштує", - сказав Пісторіус.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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