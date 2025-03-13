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АНАЛІТИКА

Rheinmetall готовий озброїти в Україні миротворців

 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий взяти участь у забезпеченні можливої міжнародної миротворчої місії після закінчення війни Росії проти України. Про це на пресконференції в середу, 12 березня, заявив глава компанії Армін Папперґер (Armin Papperger).

Поки що йдеться про теоретичні можливості. "Конкретні розмови наразі не ведуться", - сказав Паппарґер, відповідаючи на запитання Deutsche Welle. За його словами, Rheinmetall може запропонувати "понад 2000 найменувань", але конкретні цифри можливих поставок не назвав.

Про готовність відправити в Україну миротворців раніше заявили кілька європейських країн, зокрема Велика Британія, Франція, Данія та Швеція. США ведуть у ці дні переговори з Росією та Україною про умови закінчення війни.

Як приклад глава Rheinmetall назвав постачання німецької танкової бригади в Литві, розгортання якої має завершитися до 2027 року. За його словами, може йтися "насамперед про танки й броньовані автомобілі". Папперґер зазначив, що Rheinmetall - "найбільший виробник армійських вантажівок". Він також згадав вироблені компанією засоби РЕБ і розвідувальні дрони, які можуть знадобитися для контролю, "коли буде проведена лінія розмежування". У зв'язку з цим він назвав і розвідувальні супутники, в які Rheinmetall "зараз інвестує".

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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