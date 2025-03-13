Робота над гарантіями безпеки для України «прискорюється» – британський міністр оборони

Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі й Великої Британії зустрілися 12 березня в Парижі для обговорення безпекових гарантій для України, зокрема можливості розгортання міжнародних сил. Британський міністр оборони Джон Гілі за результатами зустрічі сказав, що робота над створенням коаліції охочих для підтримки безпеки України прискорюється.

«Ми тісно співпрацюємо з партнерами і прагнемо створити широку коаліцію як у Європі, так і за її межами. І з сьогоднішнього дня ми прискорюємо цю роботу», - сказав Гілі.

Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню повідомив, що близько 15 країн висловили зацікавленість у продовженні роботи над гарантіями безпеки для України.

«Ми ухвалимо рішення про перехід мосту, коли побачимо міст і будемо стояти перед ним», - зауважив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, наголошуючи, що дискусія триває, але конкретних рішень поки не ухвалено.

Італійський міністр Ґвідо Крозетто зазначив, що військові зараз розглядають всі можливі сценарії - від найкращого до найгіршого - щоб бути готовими до будь-яких викликів.

«Тих сценаріїв, з якими ми можемо зіткнутися через місяць, через 15 днів, а, можливо, вже завтра вранці», - сказав Ґвідо Крозетто.

«Якщо ми не проаналізуємо всі ризики і не будемо готові, нас звинуватять у бездіяльності», - додав міністр.

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що пріоритетом залишається зміцнення обороноздатності України, адже її армія є основним гарантом безпеки держави.

«Ми не можемо покладатися лише на військову присутність партнерів - головним гарантом безпеки України є її власна армія. Наше завдання - допомогти їй зміцнитися», - заявив польський міністр.

На запитання журналістів про ймовірну кількість військ у майбутній місії міністри не надали відповіді.

12 березня в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі, присвячена обговоренню посилення європейської оборони й надання гарантій безпеки Україні.

Ця зустріч пройшла після того, як 11 березня у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій України й Сполучених Штатів, під час якої Україна погодилася з пропозицією американської сторони про запровадження режиму припинення вогню у війні з Росією на 30 днів. Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що згодом представники США та Росії зустрінуться для обговорення перемир'я.

Також радник президента США з національної безпеки Майк Волц повідомив, що Дональд Трамп за підсумками американсько-українських переговорів вирішив негайно відновити військову і розвідувальну допомогу Україні.

У Кремлі заявили, що вивчають заяви, зроблені за підсумками зустрічі української й американської делегацій у Джидді.