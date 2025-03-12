Кіт Келлог був усунутий від мирних переговорів - Politico

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог був усунутий від мирних переговорів між Вашингтоном, Києвом і Москвою. Про це повідомило

у вівторок, 11 березня, видання Politico з посиланням на джерела в адміністрації Трампа.

Зокрема, видання звертає увагу, що на переговорах у Саудівській Аравії американську делегацію представляють державний секретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц і спецпосланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Відсутність Келлога на переговорах "підкреслює, що він був відсунутий на другий план, за словами деяких чиновників адміністрації Трампа, а також кількох республіканських експертів з питань зовнішньої політики, які неофіційно консультують команду президента", додає Politico.

"Роль Келлога під великим питанням, - сказав представник адміністрації Трампа в коментарі Politico. - Незрозуміло, чому президент не прийме остаточного рішення з цього приводу. Занадто багато керівників, плюс Віткофф, намагаються зіграти роль героя, який закінчив війну".

Поки зарано казати про відсторонення Келлога

Утім, інші чиновники заперечують відсторонення Келлога. "Президент Трамп використав таланти багатьох високопосадовців адміністрації, щоб допомогти привести війну в Україні до мирного врегулювання. Генерал Келлог залишається цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками", - заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джеймс Х'юітт.

Заступниця речниці Білого дому Анна Келлі додала: "Єдиним завданням генерала Келлога є виконання чітких вказівок президента щодо припинення цієї війни".

Інші республіканці як в Білому домі, так і за його межами відкидають наратив про відсторонення, заявляючи, що Келлог відіграє невід'ємну роль в адміністрації, і всі в адміністрації знають, що президент має вирішальне слово в будь-якій угоді щодо України.

Особа, близька до Келлога, повідомила Politico, що той часто говорить безпосередньо з президентом, "і саме на нього він працює, а не на когось іншого". Співрозмовник видання зазначив, що Келлог почав працювати на Трампа ще у 2015 році, на відміну від більшості людей, які брали участь у переговорах. Також він стверджує, що "Келлог має найкращі стосунки в адміністрації з українським лідером Володимиром Зеленським".

Особа, близька до Келлога, також заперечила, що спецпосланця витісняють з мирних переговорів, додавши, що це просто "ймовірно, внутрішній розбрат у Вашингтоні".