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ЄС працює над новим пакетом військової допомоги Україні, що включає системи ППО
14:19 12.03.2025 |
Європейський Союз продовжує роботу над багатомільярдним пакетом військової допомоги Україні, що включає в себе системи ППО та боєприпаси, який запропонувала висока представниця ЄС з закордонних справ Кайя Каллас.
Про це, відповідаючи на питання кореспондента Європейської правди 11 березня, заявила речниця Європейської Комісії Аніта Хіппер.
Речниця ЄС повідомила, що ініціатива Каллас з воєнної допомоги Україні, що передбачає надання систем ППО, ракет до них, і боєприпасів є актуальною і знаходиться в процесі підготовки.
"Пропозиція (Каллас) залишається на столі. Ми працюємо з державами-членами" - заявила вона.
"Дискусії тривають, щоб гарантувати, що Україна буде сильною, що ми надамо боєприпаси, що ми надамо системи протиповітряної оборони і все, що дійсно потрібно Україні," - розповіла Хіппер.
Вона залишила без відповіді питання щодо того, чи буде проект Каллас готовий до початку чергового засідання Європейської Ради 20-21 березня.
"Це буде обговорюватися", - зауважила речниця ЄС.
Вона нагадала, що "Україна є головним пріоритетом для високої представниці".
"Протягом цих 100 днів вона (Каллас) докладала всю енергію та зусилля на переговорах, чи то щодо санкцій проти Росії з 16 санкційними пакетами, чи щодо підтримки України, як зазначено в її ініціативі щодо військової допомоги", - нагадала Аніта Хіппер.
Нагадаємо, що 6 березня Європейська рада закликала Раду ЄС пришвидшити роботу над ініціативою високої представниці ЄС з закордонних справ Каї Каллас щодо затвердження нового багатомільярдного пакета воєнної допомоги Україні від Євросоюзу.
Сама глава дипломатії ЄС заявила, що після переговорів у Джидді Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру.
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