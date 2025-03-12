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Порошенко обговорив з послом Китаю питання російської агресії і стратегії відновлення справедливого миру
10:25 12.03.2025 |
Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко зустрівся із новопризначеним послом Китаю в Україні Ма Шенкунем і обговорив зокрема питання російської агресії щодо України, стратегії відновлення тривалого, сталого і справедливого миру.
«Змістовна зустріч із новопризначеним послом Китаю в Україні Ма Шенкунем. Обговорили широке коло питань, значну увагу приділивши відсічі російської агресії щодо України та стратегіям відновлення тривалого, сталого і справедливого миру», - повідомив Порошенко у мережі Х.
«Відзначено неприйнятність російських атак проти цивільної та критичної інфраструктури, зокрема об'єктів енергетичного комплексу та атомної енергетики. Наголошено на важливості підтримки засадничих принципів Статуту ООН, передусім поваги до суверенітету та територіальної цілісності», - наголосив Порошенко.
Окрему увагу приділено двосторонньому діалогу як інструменту зміцнення миру, безпеки, справедливості і процвітання, зазначив лідер «Євросолідарності».
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