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АНАЛІТИКА

Глава розвідки США підтвердила, що пауза в обміні розвідданими з Україною скасована

 

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась.

Про це вона написала в X, повідомляє "Європейська правда".

Її допис з'явився за підсумками переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями України і США.

Після них стало відомо, що США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.

У відповідь на це Габбард заявила, що "завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україн".

"За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась", - підкреслила вона.

Також за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
Ключові теги: США
 

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