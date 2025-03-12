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Глава розвідки США підтвердила, що пауза в обміні розвідданими з Україною скасована
10:03 12.03.2025 |
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась.
Про це вона написала в X, повідомляє "Європейська правда".
Її допис з'явився за підсумками переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями України і США.
Після них стало відомо, що США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.
У відповідь на це Габбард заявила, що "завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україн".
"За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась", - підкреслила вона.
Також за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
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