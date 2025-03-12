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Росія відреагувала на перемовини Україна-США в Джидді
09:05 12.03.2025 |
Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.
Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить ТАСС.
За словами Захарової, "головні новини" будуть приходити з Москви. Саме тому, як вважає речниця МЗС РФ, слід слідувати за новинами не з Джидди, а з російської столиці.
"Формування позиції РФ відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції РФ відбувається всередині РФ", - сказала вона.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всєї лінії фронту".
А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.
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