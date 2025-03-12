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АНАЛІТИКА

Єрмак каже, що США «з розумінням ставляться» до бачення Україною гарантій безпеки

 

Глава української делегації на переговорах зі США у Саудівській Аравії Андрій Єрмак розповів, що американські партнери з розумінням ставляться до питання гарантій безпеки для України, але переговори щодо цього питання ще тривають.

Про це він сказав під час спілкування з пресою після переговорів з американською делегацією в саудівському місті Джидда, повідомляє "Європейська правда".

Глава ОПУ відзначив, що під час переговорів з американцями розглядали різні варіанти, і "різні варіанти перебувають на столі".

"Так як ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні... Але це точно (мають бути) ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якій агресії в майбутньому", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що Україна має поганий досвід "всіх будапештських меморандумів, мінських угод, які, на жаль, не дали нам жодних гарантій і, ця повномасштабна агресія сталася".

"Саме тому, маючи цей досвід, розуміючи, що це повинно бути не просто на папері, це повинно працювати... але сьогодні ми є в процесі. І, як я сказав, ми розглядаємо різні варіанти, за участю різних країн. Безумовно - за допомогою європейських наших партнерів, Сполучених Штатів", - зазначив глава Офісу президента.

Єрмак додав, що Україна точно розуміє, які гарантії безпеки їй потрібні, і "наші американські партнери це розуміють".

"Вони з розумінням до цього питання ставляться, але ці розмови продовжуються. Сьогодні ми зробили перший крок, дуже важливий. І багато ще роботи попереду", - відзначив глава ОПУ.

Єрмак також повідомив, що наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню.
Ключові теги: США
 

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