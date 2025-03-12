Фінансові новини
- |
- 12.03.25
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єрмак каже, що США «з розумінням ставляться» до бачення Україною гарантій безпеки
08:55 12.03.2025 |
Глава української делегації на переговорах зі США у Саудівській Аравії Андрій Єрмак розповів, що американські партнери з розумінням ставляться до питання гарантій безпеки для України, але переговори щодо цього питання ще тривають.
Про це він сказав під час спілкування з пресою після переговорів з американською делегацією в саудівському місті Джидда, повідомляє "Європейська правда".
Глава ОПУ відзначив, що під час переговорів з американцями розглядали різні варіанти, і "різні варіанти перебувають на столі".
"Так як ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні... Але це точно (мають бути) ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якій агресії в майбутньому", - сказав Єрмак.
Він зазначив, що Україна має поганий досвід "всіх будапештських меморандумів, мінських угод, які, на жаль, не дали нам жодних гарантій і, ця повномасштабна агресія сталася".
"Саме тому, маючи цей досвід, розуміючи, що це повинно бути не просто на папері, це повинно працювати... але сьогодні ми є в процесі. І, як я сказав, ми розглядаємо різні варіанти, за участю різних країн. Безумовно - за допомогою європейських наших партнерів, Сполучених Штатів", - зазначив глава Офісу президента.
Єрмак додав, що Україна точно розуміє, які гарантії безпеки їй потрібні, і "наші американські партнери це розуміють".
"Вони з розумінням до цього питання ставляться, але ці розмови продовжуються. Сьогодні ми зробили перший крок, дуже важливий. І багато ще роботи попереду", - відзначив глава ОПУ.
Єрмак також повідомив, що наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС оголосив контрзаходи у відповідь на тарифи США на сталь і алюміній
|Єрмак: деталі припинення вогню почнуть обговорювати наступного тижня
|Угода про корисні копалини рамкова, основний документ буде після її підписання - Єрмак
|Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|У Польщі підтвердили відновлення постачань американської зброї Україні через хаб у Ясьонці
|Порошенко обговорив з послом Китаю питання російської агресії і стратегії відновлення справедливого миру
|Глава розвідки США підтвердила, що пауза в обміні розвідданими з Україною скасована
|Росія відреагувала на перемовини Україна-США в Джидді
|Єрмак: деталі припинення вогню почнуть обговорювати наступного тижня
|Єрмак каже, що США «з розумінням ставляться» до бачення Україною гарантій безпеки
Бізнес
|Акції Tesla впали на 15% – найбільше денне падіння з 2020 року
|Політика Ілона Маска може нашкодити продажам Tesla у Китаї
|Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X
|Mercedes-Benz впроваджує бірюзове підсвічування фар для позначення автоматизованого водіння у Німеччині
|Футбольний клуб Раяна Рейнолдса подорожчав у 50 разів, відколи він його купив
|Як ЄС планує зробити європейські авто конкурентоздатними
|YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99