США та Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джидді, - Fox News

У вівторок, 11 березня, між США та Україною відбулася зустріч у Джидді (Саудівська Аравія) з приводу завершення війни. Під час переговорів сторони не обговорювали відставку Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналістки Fox News Нани Саджай у соцмережі Х.

"Джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах між США та Україною, повідомило мені, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді", - стверджує вона.

Зазначимо, що все почалося з того, як у лютому президент США Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів". Крім того, в наступних заявах Трамп натякав на необхідність провести вибори в Україні і одного разу заявив, що рівень підтримки Зеленського в країні всього нібито 4%. Але пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що не пам'ятає, що називав президента України диктатором і що він загалом міг таке сказати.