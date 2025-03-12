Фінансові новини
- |
- 12.03.25
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп анонсував «велику зустріч» з РФ і розмову з Путіним про припинення вогню
23:28 11.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з господарем Кремля Владіміром Путіним стосовно пропозиції про 30-денне припинення вогню.
Про це він сказав журналістам біля Білого дому 11 березня, повідомляє "Європейська правда".
Трамп підтвердив, що після українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії поговорить з Владіміром Путіним.
"Для танго потрібні двоє, як-то кажуть, правильно? Тож, сподіваюсь, він погодиться, і це, думаю, вже буде 75%, решта - це укладання документа і, ну, переговори щодо позицій на землі тощо", - сказав він.
Американський президент висловив сподівання, що припинення вогню може запрацювати "в наступні кілька днів".
"Я знаю, що в нас завтра (12 березня. - Ред.) велика зустріч із росіянами і, сподіваюсь, після цього будуть дуже хороші розмови", - додав Трамп, не уточнивши, яку зустріч має на увазі.
11 березня представники України та США провели переговори у Джидді, які тривали близько восьми годин. Це перша офіційна зустріч українських та американських посадовців після суперечки Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 28 лютого.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США відновлюють допомогу Україні та обмін розвідданими
|Зеленський: пропозиція США щодо припинення вогню стосуватиметься всієї лінії фронту
|Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт
|У Трампа кажуть, що обговорювали гарантії безпеки з Україною у Саудівській Аравії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Трамп заявив, що Зеленського знову чекають у Білому домі
|США відновлюють допомогу Україні та обмін розвідданими
|Трамп анонсував «велику зустріч» з РФ і розмову з Путіним про припинення вогню
|Зеленський: пропозиція США щодо припинення вогню стосуватиметься всієї лінії фронту
|Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт
|Рубіо: якщо РФ не погодиться на перемир'я – ми дізнаємось, хто перешкоджає миру
|У Трампа кажуть, що обговорювали гарантії безпеки з Україною у Саудівській Аравії
Бізнес
|Політика Ілона Маска може нашкодити продажам Tesla у Китаї
|Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X
|Mercedes-Benz впроваджує бірюзове підсвічування фар для позначення автоматизованого водіння у Німеччині
|Футбольний клуб Раяна Рейнолдса подорожчав у 50 разів, відколи він його купив
|Як ЄС планує зробити європейські авто конкурентоздатними
|YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99
|Instagram тестує функцію спільних каналів, як в Discord