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АНАЛІТИКА

Трамп анонсував «велику зустріч» з РФ і розмову з Путіним про припинення вогню

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з господарем Кремля Владіміром Путіним стосовно пропозиції про 30-денне припинення вогню.

Про це він сказав журналістам біля Білого дому 11 березня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп підтвердив, що після українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії поговорить з Владіміром Путіним.

"Для танго потрібні двоє, як-то кажуть, правильно? Тож, сподіваюсь, він погодиться, і це, думаю, вже буде 75%, решта - це укладання документа і, ну, переговори щодо позицій на землі тощо", - сказав він.

Американський президент висловив сподівання, що припинення вогню може запрацювати "в наступні кілька днів".

"Я знаю, що в нас завтра (12 березня. - Ред.) велика зустріч із росіянами і, сподіваюсь, після цього будуть дуже хороші розмови", - додав Трамп, не уточнивши, яку зустріч має на увазі.

11 березня представники України та США провели переговори у Джидді, які тривали близько восьми годин. Це перша офіційна зустріч українських та американських посадовців після суперечки Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 28 лютого.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.
Ключові теги: США, Росія
 

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