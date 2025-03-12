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АНАЛІТИКА

Рубіо: якщо РФ не погодиться на перемир'я – ми дізнаємось, хто перешкоджає миру

 

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що Росія "якнайшвидше" погодиться на тимчасове припинення вогню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 11 березня.

Рубіо наголосив, що США передадуть Росії пропозицію про 30-денне загальне припинення вогню і наголосять, що "тепер від них залежить, чи скажуть вони "так" чи "ні".

"Я сподіваюся, що вони скажуть "так". Якщо так, то я вважаю, що ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть "ні", то ми, на жаль, дізнаємося, що тут є перешкодою на шляху до миру", - додав він.

На уточнення, чи є крайній термін прийняття Росією цієї пропозиції, Рубіо сказав, що це має статись "якнайшвидше".

"Ми сподіваємось, що росіяни скажуть "так" якнайшвидше, щоб ми дійшли до другого етапу - не нескінченних балачок, а реальних переговорів для припинення цього конфлікту, який є прийнятним для двох сторін, надійним і таким, що гарантує стабільність і безпеку України в довгостроковій перспективі", - сказав держсекретар.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Крім того, стало відомо, що США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.
Ключові теги: США, Росія
 

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