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Рубіо: якщо РФ не погодиться на перемир'я – ми дізнаємось, хто перешкоджає миру
23:08 11.03.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що Росія "якнайшвидше" погодиться на тимчасове припинення вогню.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 11 березня.
Рубіо наголосив, що США передадуть Росії пропозицію про 30-денне загальне припинення вогню і наголосять, що "тепер від них залежить, чи скажуть вони "так" чи "ні".
"Я сподіваюся, що вони скажуть "так". Якщо так, то я вважаю, що ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть "ні", то ми, на жаль, дізнаємося, що тут є перешкодою на шляху до миру", - додав він.
На уточнення, чи є крайній термін прийняття Росією цієї пропозиції, Рубіо сказав, що це має статись "якнайшвидше".
"Ми сподіваємось, що росіяни скажуть "так" якнайшвидше, щоб ми дійшли до другого етапу - не нескінченних балачок, а реальних переговорів для припинення цього конфлікту, який є прийнятним для двох сторін, надійним і таким, що гарантує стабільність і безпеку України в довгостроковій перспективі", - сказав держсекретар.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
Крім того, стало відомо, що США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.
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