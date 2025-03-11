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Саудівська Аравія готова інвестувати у відновлення України
17:41 11.03.2025 |
Президент України Володимир Зеленський та наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман провели переговори в Джидді та домовилися зміцнювати інвестиційну співпрацю. Про це повідомляється на сайтах президента України та міністерства закордонних справ Саудівської Аравії у вівторок, 11 березня.
"Україна зацікавлена в активізації співпраці в торговельно-економічній та енергетичній галузях, а також в інвестиціях Саудівської Аравії та її участі у відбудові нашої країни. Спадкоємний принц підтвердив наміри інвестувати в Україну та її майбутнє", - пише українська сторона.
Саудівська сторона повідомила, що лідери "підтвердили рішучість зміцнювати інвестиційні відносини шляхом створення перспективних інвестиційних та економічних партнерств" у таких секторах, як енергетика, харчова промисловість та інфраструктура. Зеленський і бін Салман також "висловили прагнення обговорити можливості співробітництва в галузі нафти, газу, їх похідних та нафтохімії", додали в Ер-Ріяді.
Також, як передає МЗС Саудівської Аравії, сторони "високо оцінили міцні економічні зв'язки між двома дружніми країнами" та відзначили важливість спільних дій для розвитку обсягу торговельного обміну, який у 2024 році досягнув темпів зростання на рівні дев'яти відсотків.
"Вони також погодилися з необхідністю подолання викликів, що стоять на шляху розвитку торговельних відносин, важливістю активізації офіційних візитів, взаємних торговельних та інвестиційних делегацій, заохочення створення спільних проєктів та вивчення наявних можливостей двох країн, включаючи проєкти "Візія 2030" Королівства та програми реконструкції України", - йдеться у пресрелізі.
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