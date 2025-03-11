Атака дронів зупинила постачання нафти з РФ до Угорщини по «Дружбі» – Сійярто

Уночі 11 березня український безпілотник атакував вимірювальну станцію нафтопроводу "Дружба", який є критично важливим для постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Фактично через нічну атаку дронів довелося тимчасово призупинити транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини", - сказав Сійярто у відеозверненні.

Він додав, що мав розмову із заступником міністра енергетики Росії. Той запевнив, що ремонтні роботи вже тривають і постачання нафти може відновитися найближчим часом.

Сійярто назвав неприйнятними атаки на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує постачання Угорщини.

"Угорщина не винна у війні між Росією та Україною. Угорщина не несе відповідальності за цю війну. Ми досі трималися осторонь цієї війни й надалі хочемо залишатися осторонь. Енергопостачання Угорщини - це питання суверенітету, і ми очікуємо, що всі будуть це поважати", - заявив Сійярто.

Європейська комісія, наголосив угорський міністр, дала гарантії, що такої атаки не буде, але ці гарантії було порушено.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч проти 11 березня Сили оборони уразили об'єкти окупантів у двох областях Росії.

Зокрема було зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою частиною в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

Угорщина використовує проблему з нафтопроводом "Дружба" як аргумент блокувати продовження санкцій проти росіян, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Він нагадав, що Угорщина вимагає зняти санкції, зокрема, проти російських олігархів Алішера Усманова і його сестри, Михайла Фрідмана та Петра Авена, Дмитра Мазепіна та інших.

15 березня 2025 року - останній день, коли Євросоюз має продовжити санкції проти осіб та організацій, причетних до російської агресії проти України. Угорщина досі не дала на це згоду.