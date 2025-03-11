Фінансові новини
- |
- 11.03.25
- |
- 17:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна заборонила імпорт з Угорщини продукції тваринництва через спалах ящуру
16:54 11.03.2025 |
Держпродспоживслужба запровадила заборону на ввезення в Україну з Угорщини продукції тваринництва через спалах ящуру в цій країні. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
Зокрема вводиться заборона на ввезення з Угорщини тварин, чутливих до вірусу ящуру, а це практично всі парнокопитні (корови, свині тощо), генетичного матеріалу, а також сировини та продуктів тваринного походження від сприйнятливих видів тварин.
Ящур - це гостре вірусне захворювання, яке переважно вражає худобу, але на ящур також можуть хворіти люди.
Угорська влада підтвердила наявність ящуру на фермі неподалік словацького кордону, де тримали близько 1400 голів великої рогатої худоби. Спалах був офіційно підтверджений 6 березня 2025 року після того, як симптоми виявилися 3 березня, уточнює угорське видання trans.info. Спалах підтвердили у Всесвітній організації охорони здоров'я тварин (WOAH) та органах нагляду Євросоюзу.
Щоб контролювати поширення вкрай заразної хвороби, Угорське національне управління безпеки харчової продукції (NÉBIH) негайно запровадило суворі загальнонаціональні обмеження на перевезення худоби. Навколо постраждалої ферми було встановлено 3-кілометрову захисну зону та 10-кілометрову зону спостереження.
Експорт сприйнятливої худоби до інших країн ЄС та третіх країн заборонено владою по всій Угорщині до подальшого повідомлення.
Заборону на імпорт з Угорщини вже запровадили Польща, Велика Британія та РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські захисники уразили низку стратегічних об'єктів РФ, задіяних у війні - Генштаб ЗСУ
|Суд конфіскував необґрунтовані активи топпосадовця ДБР. Його звільнили, але знову повернули на посаду
|Найбільша атака дронів на Москву: є загиблий і постраждалі
|Рубіо: Україні доведеться піти на територіальні поступки в будь-якій мирній угоді, РФ – робити «складні речі»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Атака дронів зупинила постачання нафти з РФ до Угорщини по «Дружбі» – Сійярто
|Україна заборонила імпорт з Угорщини продукції тваринництва через спалах ящуру
|Норвегія виділить EUR16 млн на відбудову України через НЕФКО
|Українські захисники уразили низку стратегічних об'єктів РФ, задіяних у війні - Генштаб ЗСУ
|Стефанішина: ми наближаємось до завершення скринінгу за переговорним Кластером 2 «Внутрішній ринок»
|Єрмак назвав початок зустрічі з американською делегацією дуже конструктивним
Бізнес
|Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X
|Mercedes-Benz впроваджує бірюзове підсвічування фар для позначення автоматизованого водіння у Німеччині
|Футбольний клуб Раяна Рейнолдса подорожчав у 50 разів, відколи він його купив
|Як ЄС планує зробити європейські авто конкурентоздатними
|YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99
|Instagram тестує функцію спільних каналів, як в Discord
|Восьмий тестовий запуск Starship знову закінчився вибухом корабля