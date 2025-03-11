Україна заборонила імпорт з Угорщини продукції тваринництва через спалах ящуру

Держпродспоживслужба запровадила заборону на ввезення в Україну з Угорщини продукції тваринництва через спалах ящуру в цій країні. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Зокрема вводиться заборона на ввезення з Угорщини тварин, чутливих до вірусу ящуру, а це практично всі парнокопитні (корови, свині тощо), генетичного матеріалу, а також сировини та продуктів тваринного походження від сприйнятливих видів тварин.

Ящур - це гостре вірусне захворювання, яке переважно вражає худобу, але на ящур також можуть хворіти люди.

Угорська влада підтвердила наявність ящуру на фермі неподалік словацького кордону, де тримали близько 1400 голів великої рогатої худоби. Спалах був офіційно підтверджений 6 березня 2025 року після того, як симптоми виявилися 3 березня, уточнює угорське видання trans.info. Спалах підтвердили у Всесвітній організації охорони здоров'я тварин (WOAH) та органах нагляду Євросоюзу.

Щоб контролювати поширення вкрай заразної хвороби, Угорське національне управління безпеки харчової продукції (NÉBIH) негайно запровадило суворі загальнонаціональні обмеження на перевезення худоби. Навколо постраждалої ферми було встановлено 3-кілометрову захисну зону та 10-кілометрову зону спостереження.

Експорт сприйнятливої худоби до інших країн ЄС та третіх країн заборонено владою по всій Угорщині до подальшого повідомлення.

Заборону на імпорт з Угорщини вже запровадили Польща, Велика Британія та РФ.