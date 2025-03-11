Норвегія виділить EUR16 млн на відбудову України через НЕФКО

Норвегія через корпорацію НЕФКО (NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation) виділяє фінансування у розмірі 180 мільйонів норвезьких крон (приблизно EUR16 млн) на проєкти відновлення, повідомила її пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна".

"Підтримка Норвегією відбудови через таких партнерів як НЕФКО спрямована на те, щоб допомогти Україні захистити своїх людей, забезпечити важливі послуги критичної інфраструктури та підтримати країну, щоб вона стала більш енергетично стійкою та незалежною", - заявив міністр міжнародного розвитку Норвегії Осмунд Аукруст, чиї слова наводяться в пресрелізі.

Виділені кошти насамперед буде спрямовано на реалізацію проєктів підвищення енергоефективності, зокрема на ремонт шкіл і лікарень, модернізацію систем водовідведення та впровадження рішень на основі сонячної енергетики. Частину фінансування вже було використано для надання технічної допомоги для проєктів з будівництва термінового житла для внутрішньо переміщених осіб та підготовки до реалізації проєктів спорудження шкільних будівель із майже нульовим енергоспоживанням.

"НЕФКО прагне забезпечити оптимальне використання норвезького фінансування для відбудови муніципальної інфраструктури України, сприяючи підвищенню стійкості країни. Разом із Норвегією ми працюємо над зміцненням спроможностей громад, що отримали підтримку, щоб вони змогли надавати кращі та більш енергоефективні комунальні послуги", - прокоментував Ульф Бойо, віцепрезидент НЕФКО з зеленого переходу в Східній Європі.

У рамках перших енергоефективних проєктів, профінансованих цими коштами, відремонтують дитячі садки, ліцей та заклади охорони здоров'я в північному, західному та центральному регіонах України. Три перші енергоефективні проєкти незабаром стартують у Козятині, Красилові та Овручі.

Очікується, що реалізація цих ініціатив дозволить заощадити як теплову-, так і електричну енергію, що призведе до значної економії бюджету громад. Імовірну економію теплоспоживання оцінюють у 52-70%, а економія електроенергії може сягнути 45-60% порівняно з показниками до реалізації проєктів. Крім того, реконструкція подовжить термін експлуатації будівель і підвищить загальну стійкість муніципальної інфраструктури в громадах.

В рамках проєктів в Овручі проведуть капітальний ремонт Овруцького ліцею №3 та двох корпусів Овруцької міської лікарні, частково пошкоджених під час війни. Також буде здійснено ремонт та енергоефективну модернізацію двох дитячих садків №1 та №4 у Козятині в центральному регіоні Україні й державного центру первинної медико-санітарної допомоги у Красилові, що на заході Україні.

Проєкти покращать якість та умови надання медичних та освітніх послуг та підтримають внутрішньо переміщених осіб, що переїхали в ці громади. Після ремонту близько 500 учнів в Овручі та близько 300 дітей у Козятині зможуть навчатися в комфортних приміщеннях із оптимальною температурою, а близько 600 і 570 пацієнтів, що відвідують медичні установи в Овручі та Красилові відповідно, і медичний персонал отримають більш комфортні умови в закладах охорони здоров'я.

Внесок Норвегії у відбудову України через НЕФКО є частиною ширшої Програми підтримки Нансена для України - норвезької програми цивільної та військової підтримки з бюджетом 205 мільярдів норвезьких крон на 2023-2030 роки.

НЕФКО - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських "зелених" рішень на світових ринках. Заснована у 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В рамках Програми зеленого відновлення України НЕФКО наразі мобілізовано понад EUR330 млн від ЄС, Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції.