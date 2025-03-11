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Стефанішина: ми наближаємось до завершення скринінгу за переговорним Кластером 2 «Внутрішній ринок»

 

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина повідомляє про наближення до завершення скринінгу за переговорним Кластером 2 "Внутрішній ринок".

"Ми наближаємось до завершення скринінгу за Кластером 2 "Внутрішній ринок", який містить ключові питання, що стануть основою нашої економічної інтеграції в Європейський Союз. Рада констатувати сьогодні високий рівень підготовки української делегації до зустрічі. Від вашої роботи залежить як інтеграція України до європейського спільного ринку, так і те, наскільки нам вдасться відстояти власні інтереси у цьому складному процесі", - цитує Стефанішину Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції по результатам координаційні наради щодо підготовки до двосторонніх скринінгових зустрічей Україна-ЄС за Розділом 6 "Корпоративне право", що належить до Кластера 2 "Внутрішній ринок".

Як повідомлялося, Єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів пейська комісія сподівається на відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року - під час головування Польщі, а решти 3-х до грудня.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем'єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п'яти років - до 2030 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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