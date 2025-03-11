Єрмак назвав початок зустрічі з американською делегацією дуже конструктивним

Зустріч з американською делегацією почалася дуже конструктивно, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило про початок зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Як повідомило МЗС України, з американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц.

На переговорах немає спецпредставника президента США у справах Близького Сходу Стівена Віткоффа, який брав участь у перемовинах з РФ в Ер-Ріяді 18 лютого, а також спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.