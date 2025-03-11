Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США не запросили на саміт військових представників у Парижі, - AP

 

США не будуть представлені на саміті військових представників, які зберуться у Парижі 11 березня, щоб обговорити створення міжнародних сил безпеки для України. Їх не запрошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними видання, США не були запрошені на саміт, оскільки європейські країни хочуть продемонструвати, що здатні взяти на себе відповідальність за підтримку миру в Україні після припинення вогню.

Повідомляється, що в переговорах у Парижі візьмуть участь начальники штабів або їхні представники майже всіх 32 країн-членів НАТО, окрім США. Запрошення на зустріч не отримали також Хорватія й Чорногорія.

На саміті військові обговорять, як міжнародні сили безпеки, запропоновані Францією та Британією, мають запобігти повторному великомасштабному наступу Росії після можливого припинення бойових дій.

За словами обізнаного французького чиновника, склад сил безпеки може включати важке озброєння та стратегічні запаси зброї, які можуть бути швидко перекинуті - протягом годин або днів - для підтримки оборони України у разі порушення перемир'я російськими військами.

У другій частині зустрічі заплановані "більш точні та конкретні" обговорення, під час яких учасників запросять висловити готовність та можливості своїх військових структур щодо участі в ініціативі.

Однак остаточне рішення про участь у місії прийматиметься на політичному рівні керівниками держав.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2870
  0,0743
 0,18
EUR
 1
 44,7716
  0,0435
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0148  0,09 0,21 41,5833  0,04 0,10
EUR 44,4019  0,16 0,37 45,2122  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес