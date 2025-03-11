Рубіо розповів про «шок» від сварки Трампа й Зеленського в Білому домі

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що був "шокований" від перепалки Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі 28 лютого.

Про це він сказав журналістам під час поїздки до Саудівської Аравії 10 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Рубіо сказав, що під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого "все пішло не так, як передбачалося".

"Ми пояснювали їм (українцям. - Ред.) нашу позицію. Ми дуже хотіли провести переговори... Я був шокований тим, що відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили заздалегідь", - додав він.

Держсекретар зазначив, що "не міг повірити в те, що бачив" під час зустрічі в Овальному кабінеті.

"Я думав, що цього не може бути, але це було насправді. Але ми повинні рухатися далі", - вважає Рубіо.

Після перепалки за участю Трампа, Зеленського і віцепрезидента США Джей Ді Венса Вашингтон поставив на паузу військову допомогу Україні та обмежив обмін розвідданими.

За даними ЗМІ, Британія консультує Україну щодо ведення переговорів зі Сполученими Штатами напередодні зустрічі між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії цього тижня.