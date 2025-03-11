Фінансові новини
- |
- 11.03.25
- |
- 03:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рубіо розповів про «шок» від сварки Трампа й Зеленського в Білому домі
23:49 10.03.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що був "шокований" від перепалки Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі 28 лютого.
Про це він сказав журналістам під час поїздки до Саудівської Аравії 10 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Рубіо сказав, що під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого "все пішло не так, як передбачалося".
"Ми пояснювали їм (українцям. - Ред.) нашу позицію. Ми дуже хотіли провести переговори... Я був шокований тим, що відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили заздалегідь", - додав він.
Держсекретар зазначив, що "не міг повірити в те, що бачив" під час зустрічі в Овальному кабінеті.
"Я думав, що цього не може бути, але це було насправді. Але ми повинні рухатися далі", - вважає Рубіо.
Після перепалки за участю Трампа, Зеленського і віцепрезидента США Джей Ді Венса Вашингтон поставив на паузу військову допомогу Україні та обмежив обмін розвідданими.
За даними ЗМІ, Британія консультує Україну щодо ведення переговорів зі Сполученими Штатами напередодні зустрічі між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії цього тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Дія» попередила про перерву у бронюванні 11 березня з 9:00 до 18:00 через техроботи
|Данія готова направити миротворчий контингент в Україну
|Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma
|Міноборони планує закупити 4,5 мільйона FPV-дронів у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Віткофф: Зеленський вибачився перед Трампом за сварку
|Рубіо розповів про «шок» від сварки Трампа й Зеленського в Білому домі
|Трамп каже, що у Путіна «нема карт» на переговорах щодо України. Ще у п'ятницю вони були
|Данія готова направити миротворчий контингент в Україну
|Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma
|НАБУ завершило розслідування у справі колишнього радника Офісу президента Шила
Бізнес
|П'ять важливих функцій: Volkswagen повертає фізичні елементи управління
|Засновник Instagram: «Робота програмістів серйозно зміниться у наступні 3 роки — їм лишиться те, на що не здатний ШІ»
|Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно
|Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро
|Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video
|Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор