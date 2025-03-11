Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо розповів про «шок» від сварки Трампа й Зеленського в Білому домі

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що був "шокований" від перепалки Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі 28 лютого.

Про це він сказав журналістам під час поїздки до Саудівської Аравії 10 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Рубіо сказав, що під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого "все пішло не так, як передбачалося".

"Ми пояснювали їм (українцям. - Ред.) нашу позицію. Ми дуже хотіли провести переговори... Я був шокований тим, що відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили заздалегідь", - додав він.

Держсекретар зазначив, що "не міг повірити в те, що бачив" під час зустрічі в Овальному кабінеті.

"Я думав, що цього не може бути, але це було насправді. Але ми повинні рухатися далі", - вважає Рубіо.

Після перепалки за участю Трампа, Зеленського і віцепрезидента США Джей Ді Венса Вашингтон поставив на паузу військову допомогу Україні та обмежив обмін розвідданими.

За даними ЗМІ, Британія консультує Україну щодо ведення переговорів зі Сполученими Штатами напередодні зустрічі між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії цього тижня.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2870
  0,0743
 0,18
EUR
 1
 44,7716
  0,0435
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9288  0,04 0,09 41,5404  0,02 0,04
EUR 44,2385  0,10 0,23 45,0754  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес