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АНАЛІТИКА

Трамп каже, що у Путіна «нема карт» на переговорах щодо України. Ще у п'ятницю вони були

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що у Росії "немає карт" на переговорах щодо України, хоча ще минулого тижня, за його версією, вони були.

Про це він сказав журналістам на борту літака, пише "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами, Трамп заявив, що потрібно покласти край російсько-українській війні. При цьому він сказав, що ні Україна, ні Росія "не мають карт" для ведення переговорів.

"Знаєте, я казав, що у них (в України, - Ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт. Що вам потрібно зробити - це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити", - сказав глава Білого дому.

Окрім цього, він також сподівається, що під час переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії цього тижня вдасться досягти "хорошого результату".

"Думаю, у нас буде хороший результат у Саудівській Аравії. Я вважаю, що деякі дуже важливі речі можуть статися цього тижня", - сказав він.

Американський президент також впевнений, що Україна підпише із США угоду про копалини. Трамп додав, що США розглядають можливість зняття паузи у наданні Україні розвідувальних даних.

Нагадаємо, ще 7 березня Трамп заявив, що він вірить у бажання Владіміра Путіна досягти "миру" в Україні та сказав, що у питанні врегулювання війни йому легше "мати справу" з Росією.

"Відверто кажучи, мені важче мати справу з Україною. У них немає карт. Ви знаєте, буде зустріч у Саудівській Аравії десь наступного тижня. Ми вважаємо, що з точки зору досягнення остаточного врегулювання, можливо, буде легше мати справу з Росією. Дивовижно, тому що у них всі карти", - сказав тоді президент США.

Наприкінці лютого він казав, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни, оскільки "захопила велику територію".

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Джидди 10 березня для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями, які очолить Андрій Єрмак. Очікується, що до Рубіо приєднаються радник з національної безпеки Майк Волц і посланник Трампа Стів Віткофф.
Ключові теги: США, Росія
 

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