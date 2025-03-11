НАБУ завершило розслідування у справі колишнього радника Офісу президента Шила

Артем Шило - в центрі

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування трьох епізодів справи про заволодіння коштами на тендерах для АТ "Укрзалізниця". Підозрюваними у цій справі є, зокрема, колишній радник Офісу президента Артем Шило і народний депутат Віктор Бондар.

"Йдеться про діяльність організованої злочинної групи, яка була своєрідним "бек-офісом" товариства, неформально контролювала його діяльність та могла за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу у них потрібних компаній", - повідомили в НАБУ.

Перший епізод стосується нардепа Бондара та ще дев'ятьох осіб, уточнили в САП. Слідство вважає нардепа співкерівником організованої групи, яка підлаштовувала перемоги на тендерах для фірм, що підконтрольні Бондарю та іншому фігуранту - бізнесмену Володимиру Котляру.

Другий епізод стосується закупівлі трансформаторів для УЗ. За версією слідства, у червні-грудні 2022 року Шило, якого вважають керівником "бек-офісу", через підконтрольних працівників Укрзалізниці забезпечив перемогу потрібної компанії в тендері на постачання трансформаторів для залізниці за завищеною ціною.

"...лідер групи, обіймаючи посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України, організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами", - зазначили в НАБУ.

Компанію контролює громадянин Білорусі, а самі трансформатори закупили у виробника в Узбекистані й продали Укрзалізниці за ціною, збільшеною майже вдвічі. НАБУ вважає, що ця схема завдала державному перевізнику збитків на майже 100 млн грн протягом 2022-2024 років.

У третьому епізоді йдеться про легалізацію Шилом 159 млн грн. Зокрема він перевів їх на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб під виглядом оплати послуг салонів краси, а також придбав на підконтрольних осіб елітну нерухомість (пентхаус, квартири, будинки, комерційна нерухомість) загальною вартістю понад 155 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. ч. 2, 3 ст. 209 КК України (привласнення майна і відмивання отриманих злочинним шляхом коштів в особливо великому розмірі).

На активи фігурантів справи загальною вартістю понад 1,4 млрд грн накладено арешт.