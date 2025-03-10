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АНАЛІТИКА

Франція готує пакет військової допомоги у 195 млн євро за рахунок відсотків із активів РФ

 

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував надання Україні нового пакета військової допомоги у 195 млн євро. Про це він розповів виданню La Tribune Dimanche в інтерв'ю, оприлюдненому ввечері у суботу, 8 березня.

За його словами, фінансування цього пакета відбуватиметься за рахунок відсотків із заморожених активів Росії.

Зокрема передбачено поставити Україні 155-мм артилерійські снаряди та авіаційні бомби AASM, сумісні з французькими винищувачами Mirage 2000, які Україна вже застосовує в бойових діях, легкі танки AMX-10RC та бронетранспортери VAB.

Нагадаємо, у п'ятницю в Україну надійшли 752 мільйона фунтів стерлінгів (майже мільярд доларів) - перший транш коштів від Великобританії, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Виділені кошти - це частина програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), в межах якої країни G7 нададуть Україні кредити на 50 млрд доларів під прибуток від заморожених на Заході активів центробанку РФ.

1 березня Британія та Україна підписали угоду про надання кредиту на 2,26 млрд фунтів. Цей кредит використовуватимуть на фінансування військових закупівель України для захисту від агресії РФ. Погашатимуть його з прибутку, отриманого від російських суверенних активів, що опинилися під санкціями.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Франція
 

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