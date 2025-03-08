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АНАЛІТИКА

Зеленський розкрив склад делегації, що поїде на перемовини зі США у Саудівській Аравії

 

Президент України Володимир Зеленський розкрив склад української делегації, яка поїде наступного тижня до Саудівської Аравії на перемовини зі США.

Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Зеленський повідомив, що на переговорах із США, запланованих на вівторок 11 березня у Саудівській Аравії, Україну будуть представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.

"З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки", - зазначив Володимир Зеленський.

Державний секретар США Марко Рубіо у телефонній розмові з главою МЗС України Андрієм Сибігою у п'ятницю повторив, що американський лідер налаштований "якнайшвидше зупинити війну" в Україні.

В МЗС України зазначили, що перемовини України і США у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.
Ключові теги: США
 

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