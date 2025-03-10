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Маск пообіцяв не відключати Україні Starlink навіть за незгоди з політикою Києва
08:13 10.03.2025 |
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.
Про це він написав у своїй соцмережі X (Twitter), передає "Європейська правда".
Маск зазначив, що без Starlink українські лінії зв'язку зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити всі інші комунікації.
"Щоб бути гранично ясним, незалежно від того, наскільки я не згоден з політикою України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", - заявив Маск.
"Ми б ніколи не пішли на таке і не використали б це як розмінну монету", - наголосив він.
Раніше того ж дня держсекретар США Марко Рубіо запевнив польського колегу Радослава Сікорського у тому, що "ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink".
Сікорський раніше заявив, що Польща буде змушена шукати іншого постачальника, якщо компанія SpaceX покаже себе ненадійним провайдером супутникового зв'язку Starlink.
Приводом стали заяви Маска, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink.
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