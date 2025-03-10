Фінансові новини
- |
- 10.03.25
- |
- 10:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Альтернатива Starlink для України: Євросоюз веде переговори з чотирма супутниковими операторами - FT
08:09 10.03.2025 |
Європа поспішає надати Україні альтернативу супутниковій мережі Starlink мільярдера Ілона Маска після того, як Сполучені Штати призупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Києвом.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.
Чотири великі супутникові оператори - люксембурзький SES, іспанський Hisdesat, Viasat (власник британського Inmarsat) і французький Eutelsat/OneWeb - підтвердили виданню FT, що вони ведуть переговори з урядами та інституціями ЄС про те, як забезпечити резервне підключення до України.
Водночас у матеріалі йдеться, що заміна пристроїв Starlink залишається складним завданням. За словами віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, понад 40 тисяч терміналів працюють в армії, госпіталях, підприємствах і гуманітарних організаціях.
Гендиректор Hisdesat Мігель Анхель Гарсія Прімо повідомив, що з його компанією зв'язалися кілька європейських чиновників.
«Ми є частиною цієї ініціативи», - сказав він, додавши, що переговори в Овальному кабінеті між президентами США й України минулого тижня викликали «негайні дискусії про те, чи може ЄС запропонувати альтернативи» Starlink.
Водночас Гарсія Прімо зауважив, що «дуже важко, якщо взагалі можливо, розгорнути таку ж кількість терміналів, яку вже має Starlink, оскільки вони накопичувалися роками».
Виконавчий директор SES Адель аль-Салех заявив, що люксембурзький оператор вже надає послуги Україні. Він також підтвердив, що компанія бере участь у розмовах про збільшення потужностей в Україні. За словами аль-Салеха, хоча дискусії про альтернативу велися протягом кількох місяців, останні події «посилили» ці перемовини.
Зазначається, що у короткостроковій перспективі мережа європейських служб, що працюють на різних орбітах, може бути використана як резервний варіант, у тому числі для безпечного урядового зв'язку та інтернет-зв'язку у лікарнях, містах або енергетичних станціях.
Швидкість сигналу у пристроях Starlink вища, ніж у сервісах-конкурентах, які покладаються на меншу кількість супутників, які рухаються на вищих орбітах. Проте різниця може становити лише частки секунди, тому затримка може бути проблемою лише у певних випадках.
FT зауважує, що законодавці у Європарламенті посилили тиск на Єврокомісію із метою прискорення координації зусиль щодо наявних технологій і висунули ініціативу «Govsatcom», яка об'єднає наявні урядові супутникові потужності. Однак, як очікується, ініціатива почне функціонувати лише у 2026 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Трикратне збільшення постачань ракет і систем ППО». Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T
|Трамп заявив, що США «майже» завершили паузу з наданням розвідданих Україні
|Трампу замало угоди про надра для допомоги Україні - NBC
|Трамп припустив, що «Україна може і не вижити» і з допомогою США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Міністри оборони Nordic Baltic 8 оголосили про плани допомоги Україні
|Франція готує пакет військової допомоги у 195 млн євро за рахунок відсотків із активів РФ
|«Трикратне збільшення постачань ракет і систем ППО». Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T
|Зеленський розкрив склад делегації, що поїде на перемовини зі США у Саудівській Аравії
|Трамп заявив, що США «майже» завершили паузу з наданням розвідданих Україні
|Трампу замало угоди про надра для допомоги Україні - NBC
Бізнес
|Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video
|Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор
|Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
|Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність
|Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів
|В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину