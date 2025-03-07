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Волц заявив, що разом із Рубіо буде на переговорах із українською делегацією в Саудівській Аравії
23:33 07.03.2025 |
Радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц повідомив, що разом із державним секретарем США Марко Рубіо наступного тижня їде до Саудівської Аравії на зустріч із українською делегацією. Волц сказав про це під час розмови разом із президентом США Дональдом Трампом із журналістами в Білому домі 7 березня.
«У нас були попередні розмови з росіянами, українці мали чудову можливість об'єднати наші економіки завдяки тій угоді про мінерали. На жаль, все пішло не так добре. Але я думаю, що ми можемо повернутися до цього. Держсекретар Рубіо, я і делегація України матимемо зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня, щоб відновити ці переговори, досягти перемир'я», - сказав Волц.
Він також додав, говорячи про дипломатичні зусилля США щодо припинення війни РФ в Україні, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибуде на зустріч до Вашингтона наступного тижня.
Тим часом, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що 7 березня мав «конструктивну розмову» з Рубіо, щоб обговорити майбутню зустріч у Саудівській Аравії. «Україна хоче, щоб війна закінчилася, і лідерство США має важливе значення для досягнення тривалого миру. Ми також обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці», - написав Сибіга в дописі на X.
Раніше сьогодні в МЗС повідомили, що українсько-американські консультації у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин і шляху до миру в Україні.
6 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію в понеділок, 10 березня. У лютому Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії, який мав відбутися після поїздки до Об'єднаних Арабських Еміратів.
«Запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами», - анонсував він 6 березня.
Перед цим стало відомо, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак і радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц провели телефонні переговори.
Це відбувається на тлі повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити військову підтримку України після публічної суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
Віцепрезидент Джей Ді Венс, коментуючи журналістам 4 березня, зупинку Штатами військової допомоги Україні, сказав, що це було зроблено, щоб заохотити переговори.
«Ми в точці, коли ані США, ані Європа, ані українці не можуть продовжувати цю війну безкінечно. Тож важливо, щоб всі сіли за стіл переговорів, і президент намагається послати дуже чіткий сигнал: українці мають повернутися за стіл переговорів і почати переговори з президентом Трампом», - заявив він.
Венс також вважає, що додатковий тиск на Росію наразі не був би правильним, бо вона зазнає «економічних ускладнень через цей конфлікт».
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