Фінансові новини
- |
- 07.03.25
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану
23:27 07.03.2025 |
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з національної безпеки й дипломатичними радниками глав держав та урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції, повідомляє пресслужба Офісу.
"Єрмак відзначив результати вчорашнього спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, рішучість щодо підтримки України та готовність працювати над спільним планом досягнення справедливого й тривалого миру. Він нагадав, що Україна запропонувала кроки, які можуть прокласти шлях до завершення війни. Це тиша в небі й на морі: припинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру й морських військових операцій, а також звільнення полонених", - зазначається у повідомленні.
Він поінформував співбесідників про роботу з французькою та британською сторонами над планом досягнення справедливого й тривалого миру. Україна дуже цінує відповідні пропозиції від держав Північної Європи та Балтії, які враховуються під час його підготовки, підкреслив Єрмак.
"Ми завершуємо підготовку попереднього плану, який будемо обговорювати з американськими партнерами наступного тижня в Саудівській Аравії. Наголошую, що це план не лише України, це план Європи", - наголосив він.
Він сказав, що потрібно продовжувати роботу над конкретними та дієвими гарантіями безпеки для України перед будь-якими переговорами щодо встановлення справедливого й тривалого миру.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що йому легше «мати справу» з Росією, а Путін хоче «закінчити війну»
|Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною
|Великобританія продовжуватиме надавати Україні розвіддані
|В Україну надійшли перші £752 мільйони від Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|ЄС може надати Україні доступ до єдиного ринку в рамках мирної угоди
|Зеленський повідомив про «найінтенсивнішу за весь час» роботу з командою Трампа
|Волц заявив, що разом із Рубіо буде на переговорах із українською делегацією в Саудівській Аравії
|Сибіга обговорив з Рубіо майбутні переговори Україна-США у Саудівській Аравії
|Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану
|Трамп хотів би обговорювати гарантії безпеки для України лише після припинення бойових дій
Бізнес
|Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video
|Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор
|Mac Studio з M4 Max і M3 Ultra: новий рівень продуктивності від Apple
|Apple представила нову модель MacBook Air: новинка отримає чип M4, нову веб-камеру і вдвічі збільшену продуктивність
|Ірландський лоукостер Ryanair повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів
|В лютому вартість акцій Tesla впала майже на третину