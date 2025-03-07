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Умєров та Кубілюс обговорили ініціативи, які дозволять забезпечити фінансування ЗСУ та закупівлю оборонної продукції
16:06 07.03.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом, під час якої, зокрема, обговорили ініціативи, які дозволять забезпечити фінансування української армії та закупівлю оборонної продукції.
"Продовжуємо спільну роботу над безпековою стратегією Європи, де Україна відіграє ключову роль. Обговорили ініціативи, які дозволять забезпечити фінансування української армії та закупівлю оборонної продукції. Україна готова до глибшої інтеграції у сфері оборонного співробітництва та спільного виробництва озброєння. ", - дописав він у Facebook у п'ятницю.
Умєров наголосив на важливості збільшення темпів виробництва бронетехніки, снарядів та інших видів ОВТ європейськими оборонними компаніями. За його словами, європейська оборонна індустріальна програма може стати важливим кроком у цьому напрямку - вона відкриває нові можливості для закупівлі та виробництва озброєння разом із європейськими партнерами.
"Вдячний Андрюсу Кубілюсу за конструктивний діалог. Зміцнюємо співпрацю з ЄС та працюємо над спільною безпекою.", - додав він.
Як повідомлялося, у четвер міністр оборони України розпочав кількаденне робоче відрядження до європейських країн. Вже відбулися зустрічі з міністрами оборони Польщі та Німеччини Владиславом Косіняк-Камишем, Борисом Пісторіусом та Каєю Каллас.
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