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ЗМІ: міністр оборони Франції збирає колег з ключових країн на зустріч щодо України
14:48 07.03.2025 |
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню проведе зустріч з колегами з ключових європейських країн щодо підтримки України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24 з посиланням на джерело, наближене до Міноборони Франції.
Лекорню наступного тижня проведе переговори з колегами з Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі, щоб обговорити підтримку України.
Міністри п'яти провідних європейських військових держав зустрінуться в Парижі в середу, на наступний день після того, як у Франції відбудеться ключова зустріч начальників штабів європейських збройних сил, повідомило джерело, близьке до Міністерства оборони.
Як раніше заявляв раніше президент Франції Емманюель Макрон, зустріч начальників штабів буде присвячена можливому "розгортанню європейських сил" в Україні, які "не підуть воювати на лінію фронту", а "гарантуватимуть повне дотримання" миру після його встановлення.
Також Макрон наголосив, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен для безпеки всього європейського континенту.
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