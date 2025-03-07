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АНАЛІТИКА

Умєров та Каллас в Брюсселі обговорили можливі механізми фінансування оборони України

 

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував нову ініціативу Європейського союзу, яка дасть можливість залучити додаткові ресурси для Збройних сил України.

"Сьогодні у Брюсселі. Провів зустріч з Високим представником ЄС Каєю Каллас. Важливий діалог щодо фінансування оборони України", - написав він у телеграм Міноборони у п'ятницю.

За його словами, наразі ЄС працює над новою ініціативою, "яка дасть можливість залучити додаткові ресурси для постачання боєприпасів та ракет до ППО; та підготовки й оснащення українських воїнів".

Він також повідомив, що обговорив з Каллас й інші формати підтримки. "Зокрема, ми готові створювати спільні підприємства з провідними оборонними компаніями як в Україні, так і на території ЄС".

"Вдячний Каї Каллас та Європейському Союзу за стійку позицію й підтримку України", - додав він.

Як повідомлялося, у четвер міністр оборони України розпочав кількаденне робоче відрядження до європейських країн. Вже відбулися зустрічі з міністрами оборони Польщі та Німеччини Владиславом Косіняк-Камишем та Борисом Пісторіусом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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