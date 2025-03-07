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Умєров та Каллас в Брюсселі обговорили можливі механізми фінансування оборони України
14:45 07.03.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував нову ініціативу Європейського союзу, яка дасть можливість залучити додаткові ресурси для Збройних сил України.
"Сьогодні у Брюсселі. Провів зустріч з Високим представником ЄС Каєю Каллас. Важливий діалог щодо фінансування оборони України", - написав він у телеграм Міноборони у п'ятницю.
За його словами, наразі ЄС працює над новою ініціативою, "яка дасть можливість залучити додаткові ресурси для постачання боєприпасів та ракет до ППО; та підготовки й оснащення українських воїнів".
Він також повідомив, що обговорив з Каллас й інші формати підтримки. "Зокрема, ми готові створювати спільні підприємства з провідними оборонними компаніями як в Україні, так і на території ЄС".
"Вдячний Каї Каллас та Європейському Союзу за стійку позицію й підтримку України", - додав він.
Як повідомлялося, у четвер міністр оборони України розпочав кількаденне робоче відрядження до європейських країн. Вже відбулися зустрічі з міністрами оборони Польщі та Німеччини Владиславом Косіняк-Камишем та Борисом Пісторіусом.
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